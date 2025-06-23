Глава МИД Ирана сделал заявление после ударов по базе США

Иран готов ответить на новые удары США.
Иран готов к повторному ответу на любые возможные шаги со стороны Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«Иран готов к повторному ответу на любые возможные шаги со стороны Вашингтона после ударов Тегерана по базе США в Катаре. Иран не хочет эскалации напряженности в регионе, а ракетная атака на базу США “Аль-Удейд” являлась ответом на неприкрытую американскую агрессию в отношении территориальной целостности и суверенитета Ирана», — подчеркнул глава МИД ИРИ.
Ранее Иран уже приводил в боевую готовность ракеты и военную технику для возможных ударов по американским базам на Ближнем Востоке в случае вмешательства США в конфликт между Израилем и Тегераном. Американские военные, в свою очередь, усилили защиту своих объектов и перебросили в Европу авиацию для поддержки операций. Власти обеих стран неоднократно заявляли о готовности к ответным мерам при эскалации напряженности.