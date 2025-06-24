Зеленский рассказал о планах по совместному производству дронов с Великобританией

Ранее Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость расширения производства вооружений и просил западных союзников выделить около 30 миллиардов долларов для развития оборонной промышленности Украины, в том числе для увеличения выпуска и применения беспилотников. По данным агентства Bloomberg, украинский президент ставил задачу довести число ударов дронами до 300−500 в сутки для сдерживания российских войск.