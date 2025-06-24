Зеленский раскрыл, сколько украинцев обучались в Европе

«Благодаря поддержке Великобритании около 58 тысяч человек прошли обучение в рамках “Интерфлекса”. Программа работает уже третий год, к ней присоединились 13 стран. Спасибо каждому и каждой, кто помогает нашей армии становиться сильнее. Вместе с партнерами будем и дальше улучшать возможности для тренировки военных», — заявил Зеленский.