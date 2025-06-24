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Зеленский раскрыл, сколько украинцев обучались в Европе

Около 58 тысяч украинских военных прошли обучение по программе «Интерфлекс» при поддержке Великобритании и еще 12 стран-партнеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Более 50 тысяч ВСУшников обучались в ЕС и Британии.

Около 58 тысяч украинских военных прошли обучение по программе «Интерфлекс» при поддержке Великобритании и еще 12 стран-партнеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Благодаря поддержке Великобритании около 58 тысяч человек прошли обучение в рамках “Интерфлекса”. Программа работает уже третий год, к ней присоединились 13 стран. Спасибо каждому и каждой, кто помогает нашей армии становиться сильнее. Вместе с партнерами будем и дальше улучшать возможности для тренировки военных», — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, программа «Интерфлекс» действует с 2022 года. К обучающей инициативе присоединились такие государства, как Канада, Дания, Новая Зеландия, Австралия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Латвия, Швеция и другие.

Ранее Великобритания неоднократно усиливала военную поддержку Украины, которая началась в 2022 году. Лондон поставлял вооружение, финансировал строительство военных объектов и объявил о передаче 100 тысяч беспилотников до апреля 2026 года.