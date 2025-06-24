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Украина атакует дронами Курскую и Брянскую области

Дежурные средства противовоздушной обороны России с 21:00 до 22:30 по московскому времени уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Силы ПВО сбили дроны над двумя регионами РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны России с 21:00 до 22:30 по московскому времени уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять — над территорией Курской области и четыре — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.

Ранее, 18 июня, российские военные уже сообщали об уничтожении 14 украинских беспилотников, из которых 12 были сбиты над Курской областью и два — над Орловской. Таким образом, атаки беспилотников на регионы, граничащие с Украиной, продолжаются на протяжении последних недель.