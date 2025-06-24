Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: ПВО за полтора часа сбили девять украинских БПЛА над двумя регионами РФ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Курской и Брянской областей.

Министерство обороны России сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Курской и Брянской областей.

Согласно сообщению ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 21:00 до 22:30 по московскому времени уничтожили пять беспилотников над Курской областью и четыре — над Брянской областью.

— С 21.00 мск до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Курской области и четыре — над территорией Брянской области, — говориться в сообщении.

За ночь 23 июня российские средства ПВО уничтожили над территорией Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей 23 беспилотника ВСУ.

В тот же день во время атаки дронов в Ростовской области случилось возгорание на промышленном предприятии. На место происшествия приехали сотрудники МЧС. По предварительным данным, в результате ударов украинских беспилотников никто из рабочих не пострадал.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше