МО: ПВО за полтора часа сбили девять украинских БПЛА над двумя регионами РФ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Курской и Брянской областей.
Согласно сообщению ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 21:00 до 22:30 по московскому времени уничтожили пять беспилотников над Курской областью и четыре — над Брянской областью.
— С 21.00 мск до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Курской области и четыре — над территорией Брянской области, — говориться в сообщении.
За ночь 23 июня российские средства ПВО уничтожили над территорией Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей 23 беспилотника ВСУ.
В тот же день во время атаки дронов в Ростовской области случилось возгорание на промышленном предприятии. На место происшествия приехали сотрудники МЧС. По предварительным данным, в результате ударов украинских беспилотников никто из рабочих не пострадал.