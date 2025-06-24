Освободилась утром, убила вечером: женщина пошла на очередную расправу из-за стука в дверь

Ранее в Москве произошел другой вопиющий случай. По информации источника в правоохранительных органах, мужчина, ранее судимый за убийство супруги, совершил насилие над собственной дочерью. Следствие установило, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на дочь. Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение.