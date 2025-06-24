Освободилась утром, убила вечером: женщина пошла на очередную расправу из-за стука в дверь

В Омске женщина, недавно освободившаяся из колонии, совершила новое преступление. Как сообщили «КП-Омск» в СУ СК по Омской области, 52-летняя жительница региона, ранее осужденная за убийство, зарезала мужчину. Трагедия произошла в поселке Береговой.
Тело 60-летнего мужчины с ножевым ранением обнаружили жильцы общежития. Следствие установило, что подозреваемая, только утром вернувшаяся из мест лишения свободы, ударила жертву ножом в грудь. Причиной конфликта стал громкий стук мужчины в соседнюю дверь. Пострадавший скончался на месте.
Женщину задержали, против нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас она находится под арестом, расследование продолжается.
Ранее в Москве произошел другой вопиющий случай. По информации источника в правоохранительных органах, мужчина, ранее судимый за убийство супруги, совершил насилие над собственной дочерью. Следствие установило, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на дочь. Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение.