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Минобороны РФ: ПВО вечером уничтожила девять беспилотников ВСУ

БПЛА уничтожили над Курской и Брянской областями.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов Вооруж1ённых сил Украины в небе над двумя регионами, сообщает Минобороны РФ.

Дроны уничтожили над Курской и Брянской областями. Над территорией Курской области сбито пять БПЛА, в Брянской области ликвидировано четыре беспилотника. Речь идёт о БПЛА самолётного типа.

«С 21:00 мск до 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: пять — над территорией Курской области и четыре — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны РФ перехватили над тремя регионами 23 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины. БПЛА были ликвидированы над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями.

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