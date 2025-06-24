Минобороны РФ: ПВО вечером уничтожила девять беспилотников ВСУ

Российские военные ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов Вооруж1ённых сил Украины в небе над двумя регионами, сообщает Минобороны РФ.
Дроны уничтожили над Курской и Брянской областями. Над территорией Курской области сбито пять БПЛА, в Брянской области ликвидировано четыре беспилотника. Речь идёт о БПЛА самолётного типа.
«С 21:00 мск до 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: пять — над территорией Курской области и четыре — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны РФ перехватили над тремя регионами 23 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины. БПЛА были ликвидированы над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями.