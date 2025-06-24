Минобороны: над Курской и Брянской областями сбили девять украинских БПЛА

В небе над двумя регионами России сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Так, пять беспилотников силы ПВО России сбили в небе над Курской областью. Еще четыре украинских дрона были уничтожены в небе над соседней Брянской областью.
По данным оборонного ведомства, атака была отражена 23 июня в период с 21:00 до 22:30 по московскому времени.
Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский не получит новых обещаний военной помощи на предстоящем саммите НАТО.
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