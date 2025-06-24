В США опубликовали неутешительные для Зеленского итоги саммита НАТО

Ранее приглашение Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге было под вопросом из-за опасений вызвать недовольство президента США Дональда Трампа, который выступает против членства Украины в альянсе. Несмотря на это, 2 июня Зеленский сообщил, что Украина все же получила приглашение на мероприятие, однако участие украинской делегации ограничено и не предусматривает присутствия на рабочих встречах.