В США опубликовали неутешительные для Зеленского итоги саммита НАТО

Зеленский не получит дополнительной помощи у США.
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, не получит новых гарантий военной поддержки или поставок вооружения по итогам саммита НАТО в Гааге. Об этом сообщает Politico.
«Но Зеленский вряд ли покинет саммит с новыми обещаниями о помощи или крайне необходимом вооружении, таком как средства противовоздушной обороны, даже от поддерживающих его европейцев», — отмечается в публикации. Источники Politico уточнили, украинская делегация пытается добиться от президента США Дональда Трампа обязательства разрешить Украине и ее европейским союзникам закупку американского оружия.
Ранее приглашение Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге было под вопросом из-за опасений вызвать недовольство президента США Дональда Трампа, который выступает против членства Украины в альянсе. Несмотря на это, 2 июня Зеленский сообщил, что Украина все же получила приглашение на мероприятие, однако участие украинской делегации ограничено и не предусматривает присутствия на рабочих встречах.