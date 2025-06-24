Одесские военкомы заблокировали в машине мужчину с годовалым ребенком

Сотрудники одесского ТЦК (украинский аналог военкомата) вместе с полицейскими заблокировали в машине мужчину с годовалым ребенком. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Военкомы и полиция пошли на такой шаг, так как хотели, чтобы одессит поехал с ними в ТЦК.
«Военкомы и полиция заблокировали мужчину с годовалым сыном в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в ТЦК. Инцидент произошел на улице Малой Арнаутской», — уточнило издание в своем телеграм-канале.
Издание добавило, что мужчина оставался запертым в автомобиле вместе с малышом в течение как минимум трех часов.
Ранее жители Одессы рассказали о кошмарах в местном ТЦК.