Жительница Омска в день своего освобождения из тюрьмы зарезала мужчину

В Омске женщина, только что освободившаяся из колонии, совершила новое убийство в тот же день. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области, утром она покинула места лишения свободы, а вечером зарезала мужчину за громкий стук в дверь.
Тело 60-летнего мужчины с ножевым ранением в грудь обнаружили жильцы общежития в посёлке Береговой. В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастна 52-летняя местная жительница, ранее уже отбывавшая срок за аналогичное деяние.
По версии следствия, женщина набросилась на незнакомого мужчину из-за того, что он слишком громко стучал в дверь соседней комнаты. Потерпевший скончался на месте. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области зять ударил ножом тещу и тестя на глазах у жены.