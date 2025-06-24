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В Киеве и в районе Одессы прогремели взрывы

В Киевской и Одесской областях Украины звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует «Страна.ua».

Кроме того, по данным украинских журналистов, взрывы прогремели «в районе Одессы».

«Сообщают о взрывах в Киеве. Также сообщают о взрывах в районе Одессы», — говорится в публикации.

В Киевской и Одесской областях звучит воздушная тревога. В Киеве сирены включены с 23:37 мск, а в Одесской — с 23:18 мск.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Киев затянуло чёрным дымом после взрывов.