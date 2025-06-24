В Киеве и в районе Одессы прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует «Страна.ua».
Кроме того, по данным украинских журналистов, взрывы прогремели «в районе Одессы».
«Сообщают о взрывах в Киеве. Также сообщают о взрывах в районе Одессы», — говорится в публикации.
В Киевской и Одесской областях звучит воздушная тревога. В Киеве сирены включены с 23:37 мск, а в Одесской — с 23:18 мск.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что Киев затянуло чёрным дымом после взрывов.