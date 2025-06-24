Разминка, высокомерие и наглость: как мировые СМИ отреагировали на атаку Ирана на США

«Кажется, что небо над Катаром полно звезд, но это не звезды, а иранские ракеты! База Аль-Удейд — самая важная и крупная база США в регионе», — заявил журналист. По мнению Куннаварда, Тегеран пока избегает полномасштабной конфронтации, а нынешняя атака — лишь предварительный шаг. Кроме того, журналист предположил, что в дальнейшем и другие американские базы на Ближнем Востоке могут подвергнуться ракетным ударам со стороны Ирана.