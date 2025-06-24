В МИД РФ анонсировали новый раунд переговоров с США

«Мы думаем, что третий раунд двусторонних консультаций по “раздражителям”, как мы их называем, должен состояться в обозримой перспективе», — заявил дипломат, передает издание «Известия». Он отметил, что дата и место проведения еще требуют согласования, и эта работа будет продолжена. При этом он подчеркнул, что американская сторона также признает важность дальнейших совместных усилий.