Ранее судимая жительница Камчатки незаконно прописала у себя более 100 мигрантов

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело против местной жительницы, организовавшей незаконную регистрацию более 100 иностранных граждан. Как сообщили ТАСС в региональном УМВД, женщина, ранее судимая за аналогичное преступление в 2023 году, фиктивно прописала мигрантов в своей квартире, не имея возможности обеспечить их реальное проживание, и получала за это денежные вознаграждения.