Ранее судимая жительница Камчатки незаконно прописала у себя более 100 мигрантов

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело против местной жительницы, организовавшей незаконную регистрацию более 100 иностранных граждан. Как сообщили ТАСС в региональном УМВД, женщина, ранее судимая за аналогичное преступление в 2023 году, фиктивно прописала мигрантов в своей квартире, не имея возможности обеспечить их реальное проживание, и получала за это денежные вознаграждения.
Правоохранительные органы квалифицировали ее действия по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»). В настоящее время обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За совершенное преступление ей грозит до пяти лет лишения свободы.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ “Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации”. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — рассказали в региональном УМВД.
Ранее появилась версия убийства директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката.