Трамп заявил о прекращении войны между Израилем и Ираном

«Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие миссии), на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной», — написал Трамп. Он уточнил, что сначала прекращение огня начнет Иран, а через 12 часов к нему присоединится Израиль. Спустя сутки соглашение вступит в силу для обеих сторон.