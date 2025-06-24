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Израиль атаковал столицу Ирана на фоне заявлений Трампа о мире

Израильские военные самолеты нанесли авиаудары по окрестностям Тегерана, столицs Ирана. По сообщениям местных жителей, в восточных районах города были слышны многочисленные взрывы. Об этом сообщают СМИ. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли соглашения о полном прекращении огня.

Израиль атаковал Тегеран.

Израильские военные самолеты нанесли авиаудары по окрестностям Тегерана, столицs Ирана. По сообщениям местных жителей, в восточных районах города были слышны многочисленные взрывы. Об этом сообщают СМИ. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли соглашения о полном прекращении огня.

«Жители сообщают о многочисленных взрывах в Тегеране. Предварительно, истребители ЦАХАЛ пытаются атаковать военную базу КСИР, расположенную к востоку от Тегерана», — пишет Shot.

Обострение ситуации между Израилем и Ираном продолжается на фоне недавних взаимных атак: ранее КСИР нанес удары по городам и стратегическим объектам Израиля, включая электростанцию в Хайфе, а Израиль атаковал ядерную инфраструктуру Ирана в Натанзе. В последние дни в Тегеране фиксируются взрывы и перебои с электроэнергией, а к противостоянию уже присоединились США, нанося удары по иранским объектам.

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