Израиль атаковал столицу Ирана на фоне заявлений Трампа о мире

Обострение ситуации между Израилем и Ираном продолжается на фоне недавних взаимных атак: ранее КСИР нанес удары по городам и стратегическим объектам Израиля, включая электростанцию в Хайфе, а Израиль атаковал ядерную инфраструктуру Ирана в Натанзе. В последние дни в Тегеране фиксируются взрывы и перебои с электроэнергией, а к противостоянию уже присоединились США, нанося удары по иранским объектам.