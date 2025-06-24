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В Белом доме раскрыли, чего добились ударами по Ирану

Иран лишился технической возможности создать ядерное оружие после ударов США. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вэнс: у Ирана больше нет возможности создать ядерное оружие.

Иран лишился технической возможности создать ядерное оружие после ударов США. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я не собираюсь вдаваться в секретные разведданные о том, что мы видели там, в Иране, но мы видели многое, и я очень уверен, что мы существенно задержали разработку ядерного оружия, и это было целью этой атаки», — сказал Вэнс во время интервью на NBC. Во время интервью он отдельно сказал, что США «уничтожили иранскую ядерную программу».

Ранее Вэнс подчеркивал, что Вашингтон не стремится к военному конфликту с Ираном и не планирует вводить сухопутные войска, а основная цель США — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Американская администрация заявляла о готовности к диалогу при условии отказа Ирана от ядерных амбиций и прекращения атак на военных США на Ближнем Востоке. Контакты между странами до этого велись преимущественно через посредников.

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