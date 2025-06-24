В Белом доме раскрыли, чего добились ударами по Ирану

«Я не собираюсь вдаваться в секретные разведданные о том, что мы видели там, в Иране, но мы видели многое, и я очень уверен, что мы существенно задержали разработку ядерного оружия, и это было целью этой атаки», — сказал Вэнс во время интервью на NBC. Во время интервью он отдельно сказал, что США «уничтожили иранскую ядерную программу».