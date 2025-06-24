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Минспорта выразило соболезнования в связи с гибелью главы колледжа Архипова

Министерство спорта Тульской области выразило соболезнования в связи с гибелью директора регионального колледжа олимпийского резерва Александра Архипова, который был найден застреленным вместе с адвокатом Евгением Аксеновым. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Расследование дела продолжается.

Министерство спорта Тульской области выразило соболезнования в связи с гибелью директора регионального колледжа олимпийского резерва Александра Архипова, который был найден застреленным вместе с адвокатом Евгением Аксеновым. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Это невосполнимая потеря для всего спортивного сообщества региона. Александр Архипов был настоящим профессионалом, преданным своему делу и развитию спортивного образования. Его вклад в подготовку молодых спортсменов и развитие олимпийского резерва трудно переоценить. Мы разделяем горечь утраты с родными, близкими и коллегами. Светлая память», — говорится в сообщении.

Тела Архипова и Аксенова были найдены с огнестрельными ранениями в автомобиле на трассе. Оба мужчины скончались на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело, поиск подозреваемых продолжается.

По данным СМИ, убийство могло быть заказным. Подробности — в материале URA.RU.