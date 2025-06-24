Минспорта выразило соболезнования в связи с гибелью главы колледжа Архипова

Расследование дела продолжается.
Министерство спорта Тульской области выразило соболезнования в связи с гибелью директора регионального колледжа олимпийского резерва Александра Архипова, который был найден застреленным вместе с адвокатом Евгением Аксеновым. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Это невосполнимая потеря для всего спортивного сообщества региона. Александр Архипов был настоящим профессионалом, преданным своему делу и развитию спортивного образования. Его вклад в подготовку молодых спортсменов и развитие олимпийского резерва трудно переоценить. Мы разделяем горечь утраты с родными, близкими и коллегами. Светлая память», — говорится в сообщении.
Тела Архипова и Аксенова были найдены с огнестрельными ранениями в автомобиле на трассе. Оба мужчины скончались на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело, поиск подозреваемых продолжается.
По данным СМИ, убийство могло быть заказным. Подробности — в материале URA.RU.