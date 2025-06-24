Минспорта выразило соболезнования в связи с гибелью главы колледжа Архипова

«Это невосполнимая потеря для всего спортивного сообщества региона. Александр Архипов был настоящим профессионалом, преданным своему делу и развитию спортивного образования. Его вклад в подготовку молодых спортсменов и развитие олимпийского резерва трудно переоценить. Мы разделяем горечь утраты с родными, близкими и коллегами. Светлая память», — говорится в сообщении.