Сотни жертв в День музыки: что произошло на фестивале во Франции и как причастна Россия

Неизвестный колол гостей фестиваля шприцом.
Во Франции во время фестиваля «День музыки» был зафиксирован ряд нападений на гостей. Злоумышленники кололи их шприцами с неизвестным содержимым. Жертвами преступников стали около 150 девочек-подростков. Подробнее об инциденте читайте в материале URA.RU.
Что случилось.
В шприцах было неизвестное веществоФото: Размик Закарян © URA.RU.
Вечером в субботу, 21 июня, во многих городах Франции состоялись массовые гуляния — «День музыки». Во время фестиваля неизвестные кололи посетителей шприцами. В общей сложности пострадали 145 девушек, пишет издание New York Post. Часть пострадавших была вынуждена обратиться за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия.
Сотрудники правоохранительных органов не располагают точной информацией о содержимом шприцов, с помощью которых были совершены инъекции. По предварительным данным, речь может идти о смеси препаратов, которые нередко применяются злоумышленниками для обездвиживания жертв при совершении сексуальных преступлений.
Задержания.
Полицейские Франции задержали более десяти человек после нападения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
После нападения полиция задержала 12 человек. Об этом сообщает The Guardian. В юго-западном городе Ангулем были пойманы четверо подозреваемых по делу о нападениях на 50 человек. Кроме того, в центральной части северо-восточного города Мец сотрудники правоохранительных органов арестовали двух мужчин. Как сообщает региональный телеканал France 3, у одного из задержанных был обнаружен шприц, а второго опознала потерпевшая женщина.
Британская газета уточнила, что случаи нападения со шприцами на людей фиксировались во Франции ранее. Так, в 2022 году прошла волна сообщений о таких фактах в клубах, барах, на музыкальных мероприятиях, в том числе на «Дне музыки».
Что за фестиваль.
Фестиваль «Праздник музыки» зародился в 1982 году во Франции (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU.
Музыкальный фестиваль «День музыки», также известный как «Праздник музыки» или «The World Music Day», ежегодно проходит 21 июня, в день летнего солнцестояния. Его основная цель заключается в продвижении музыкальной культуры и расширении её популярности среди широкой аудитории. Сегодня ежегодно в конце июня музыкальные выступления проходят более чем в 340 городах и свыше 100 странах по всему миру. На территории России его провели в 2011 году в Воронеже. По инициативе местных любителей музыки в центральной части города были установлены три сцены, на которых выступили исполнители из различных регионов России, а также гости из Украины и Германии. В следующем, 2012 году, при поддержке Посольства Франции в Российской Федерации и в рамках федеральной программы «Праздник Музыки» состоялись концерты французских музыкантов в тринадцати городах страны — от Москвы до Владивостока.