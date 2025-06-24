Сотни жертв в День музыки: что произошло на фестивале во Франции и как причастна Россия

Музыкальный фестиваль «День музыки», также известный как «Праздник музыки» или «The World Music Day», ежегодно проходит 21 июня, в день летнего солнцестояния. Его основная цель заключается в продвижении музыкальной культуры и расширении её популярности среди широкой аудитории. Сегодня ежегодно в конце июня музыкальные выступления проходят более чем в 340 городах и свыше 100 странах по всему миру. На территории России его провели в 2011 году в Воронеже. По инициативе местных любителей музыки в центральной части города были установлены три сцены, на которых выступили исполнители из различных регионов России, а также гости из Украины и Германии. В следующем, 2012 году, при поддержке Посольства Франции в Российской Федерации и в рамках федеральной программы «Праздник Музыки» состоялись концерты французских музыкантов в тринадцати городах страны — от Москвы до Владивостока.