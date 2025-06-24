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В Иране опровергли слова Трампа о мире

Иран не получал предложений о прекращении огня и намерен продолжать противостояние до достижения долгосрочного мира. Об этом сообщает телеканал CNN.

В Иране не получали мирного предложения от Израиля и США.

Иран не получал предложений о прекращении огня и намерен продолжать противостояние до достижения долгосрочного мира. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Иран не получал никаких предложений о прекращении огня и не видит причин для такого предложения… Иран продолжит бороться до достижения долгосрочного мира», — цитирует телеканал слова представителя иранских властей.

По данным CNN, чиновник подчеркнул, что любые заявления, исходящие от Израиля или США, в Тегеране расценивают как попытку ввести в заблуждение международное сообщество и оправдать возможные атаки на интересы Ирана. Высокопоставленный представитель также отметил, что Иран сохраняет жесткую позицию в текущем конфликте.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что атака на Иран может привести к смене власти в стране и что Тель-Авив продолжит давление до отказа Тегерана от ядерной программы. Иран, в свою очередь, неоднократно обвинял Израиль в попытках сорвать переговоры и подчеркивал готовность к соглашениям только при условии гарантий своих законных прав в атомной сфере.

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