В Иране опровергли слова Трампа о мире

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что атака на Иран может привести к смене власти в стране и что Тель-Авив продолжит давление до отказа Тегерана от ядерной программы. Иран, в свою очередь, неоднократно обвинял Израиль в попытках сорвать переговоры и подчеркивал готовность к соглашениям только при условии гарантий своих законных прав в атомной сфере.