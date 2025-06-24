AFP: в Тегеране произошло несколько мощных взрывов

Взрывы произошли в столице Ирана в ночь на вторник, информирует Agence France-Presse.
По данным агентства, речь идёт о нескольких мощных взрывах.
«В Тегеране слышно несколько мощных взрывов», — говорится в публикации.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, в ночь на понедельник над центральными районами Тегерана также прогремела серия взрывов, сопровождаемых активной работой систем ПВО.
Израильская сторона начала операцию, в рамках которой наносятся авиаудары по объектам в Иране. Тегеран в ответ на действия израильских военных осуществляет операцию «Правдивое обещание».
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли договорённости. По его словам, режим прекращения огня вступит в силу «после завершения последних военных операций».