На Камчатке женщина незаконно прописала в квартире более ста иностранцев

Полиция установила, что жительница Петропавловска-Камчатского, ранее судимая за подобное преступление в 2023 году, фиктивно поставила на миграционный учет 102 иностранных гражданина. Она не собиралась предоставлять им жилье и не имела такой возможности. За свои услуги женщина брала деньги. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, которая предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы. Подозреваемой запрещено покидать город, она обязана являться по вызову правоохранителей.