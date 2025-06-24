На Камчатке женщина незаконно прописала в квартире более ста иностранцев

В Камчатском крае начато уголовное расследование в отношении местной жительницы, которая незаконно зарегистрировала в своей квартире свыше 100 человек. Об этом сообщили в Управлении МВД России по региону, уточнив, что женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Полиция установила, что жительница Петропавловска-Камчатского, ранее судимая за подобное преступление в 2023 году, фиктивно поставила на миграционный учет 102 иностранных гражданина. Она не собиралась предоставлять им жилье и не имела такой возможности. За свои услуги женщина брала деньги. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, которая предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы. Подозреваемой запрещено покидать город, она обязана являться по вызову правоохранителей.
Ранее в Твери выявили похожий случай. Там 31-летняя женщина зарегистрировала в своей квартире площадью 13 квадратных метров 16 мигрантов из Средней Азии. Хозяйка квартиры выступила принимающей стороной и незаконно оформила их на миграционный учет.
Правоохранители провели проверку. Они осмотрели жилье и опросили соседей. Выяснилось, что квартира не пригодна для проживания такого числа людей, но это не помешало женщине оформить фиктивную регистрацию.