У побережья Курильских островов произошло землетрясение

Близ побережья Южных Курильских островов произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.
Как уточнила специалист, магнитуда землетрясения составила 4,5. Оно произошло ночью 24 июня в Тихом океане.
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 180 километрах к юго-западу от села Головнино на курильском острове Кунашир. Очаг землетрясения залегал на глубине 45 километров.
Данные по ощутимости землетрясения не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
Читайте также: Московскую область накроет сильный туман.