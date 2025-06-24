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У побережья Курильских островов произошло землетрясение

Близ побережья Южных Курильских островов произошло землетрясение.

Близ побережья Южных Курильских островов произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

Как уточнила специалист, магнитуда землетрясения составила 4,5. Оно произошло ночью 24 июня в Тихом океане.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 180 километрах к юго-западу от села Головнино на курильском острове Кунашир. Очаг землетрясения залегал на глубине 45 километров.

Данные по ощутимости землетрясения не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

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