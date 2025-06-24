Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 24 июня, сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны сбили беспилотник, летевший в направлении Москвы.
— ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава столицы в своем Telegram-канале.
За ночь 23 июня российские средства ПВО уничтожили над территорией Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей 23 беспилотника ВСУ.
В тот же день во время атаки дронов в Ростовской области случилось возгорание на промышленном предприятии. На место происшествия приехали сотрудники МЧС. По предварительным данным, в результате ударов украинских беспилотников никто из рабочих не пострадал.