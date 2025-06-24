Богомаз: Атака БПЛА на Брянскую область обошлась без пострадавших и разрушений

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в своём Telegram-канале.
Власти уточнили, что сейчас на местах уничтожения дронов работают оперативные и экстренные службы.
Напомним, что минувшим вечером средства противовоздушной обороны уничтожили над Россией девять украинских БПЛА. Пять из них сбили в Курской области, остальные — в Брянской.
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