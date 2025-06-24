Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богомаз: Атака БПЛА на Брянскую область обошлась без пострадавших и разрушений

Атака украинских беспилотников на Брянскую область обошлась без пострадавших и разрушений на земле. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: Life.ru

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Власти уточнили, что сейчас на местах уничтожения дронов работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, что минувшим вечером средства противовоздушной обороны уничтожили над Россией девять украинских БПЛА. Пять из них сбили в Курской области, остальные — в Брянской.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше