Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевшем на Москву

Киев попытался атаковать Москву в ночь на 24 июня. По имеющимся данным, дроны ВСУ, летевшие в этом направлении, сбиты. С таким предупреждением обратился в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
О ликвидации первого беспилотника уведомили около 02:00. О пострадавших и повреждениях на земле информации не поступало. По сведениям Сергея Собянина, спецслужбы уже работают на месте падения фрагментов дронов.
«Средствами противовоздушной обороны Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — сказано в уведомлении.
Второй дрон ВСУ ликвидирован спустя десять минут, в 02:10. О последствиях не сообщается.
Ранее массированной атаке дронов подверглась Ростовская область. ВСУ атаковали регион в ночь на 23 июня. Всего уничтожено 14 беспилотников.