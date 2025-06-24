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Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевшем на Москву

Собянин уведомил о ликвидации нескольких БПЛА в Московском регионе ночью 24 июня.

Киев попытался атаковать Москву в ночь на 24 июня. По имеющимся данным, дроны ВСУ, летевшие в этом направлении, сбиты. С таким предупреждением обратился в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

О ликвидации первого беспилотника уведомили около 02:00. О пострадавших и повреждениях на земле информации не поступало. По сведениям Сергея Собянина, спецслужбы уже работают на месте падения фрагментов дронов.

«Средствами противовоздушной обороны Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — сказано в уведомлении.

Второй дрон ВСУ ликвидирован спустя десять минут, в 02:10. О последствиях не сообщается.

Ранее массированной атаке дронов подверглась Ростовская область. ВСУ атаковали регион в ночь на 23 июня. Всего уничтожено 14 беспилотников.

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