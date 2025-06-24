ПВО сбила украинский БПЛА, летевший на Москву

Российские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте падения обломков воздушного судна уже работают аварийно-спасательные службы. Дополнительные подробности об инциденте пока не сообщаются.
«ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава столицы.
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