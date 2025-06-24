Силы ПВО сбили летевший на Москву украинский дрон

Ранее системы ПВО Минобороны уже перехватывали беспилотник, направлявшийся к Москве: тогда дрон был уничтожен в Троицком административном округе, а падение его обломков не привело к пострадавшим или повреждениям зданий. Подобные инциденты фиксируются не впервые.