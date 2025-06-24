Иран дал согласие на прекращение огня.
Иран согласился на прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Иран поддерживает прекращение огня предложенное США и согласованное с посредничеством Катара», — заявил источник. Его слова приводит Reuters.
Ранее между Ираном и Израилем уже было заключено соглашение о прекращении огня, о чем сообщал президент США Дональд Трамп. Новое заявление о поддержке перемирия со стороны Ирана прозвучало на фоне посреднических усилий Катара и предложения, выдвинутого США.
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