Иран согласился на прекращение огня

Ранее между Ираном и Израилем уже было заключено соглашение о прекращении огня, о чем сообщал президент США Дональд Трамп. Новое заявление о поддержке перемирия со стороны Ирана прозвучало на фоне посреднических усилий Катара и предложения, выдвинутого США.