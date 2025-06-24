Росавиация закрыла два аэропорта Москвы

В двух московских аэропортах ввели ограничения полетов.
Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в двух московских аэропортах — Внуково и Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее аналогичные ограничения уже вводились в московских аэропортах по решению Росавиации для обеспечения безопасности полетов. Такие меры принимаются ведомством при возникновении угроз или проведении специальных мероприятий, чтобы минимизировать возможные риски для пассажиров и экипажей.