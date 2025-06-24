Росавиация закрыла два аэропорта Москвы

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в московских аэропортах по решению Росавиации для обеспечения безопасности полетов. Такие меры принимаются ведомством при возникновении угроз или проведении специальных мероприятий, чтобы минимизировать возможные риски для пассажиров и экипажей.