Собянин сообщил о нейтрализации еще одного БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 24 июня, сообщил о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны (МО РФ) сбили еще один вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Москве.
— ПВО Минобороны сбит еще один вражеский БПЛА, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного дрона.
Кроме того, МО РФ сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Курской и Брянской областей. Согласно сообщению ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 21:00 до 22:30 по московскому времени уничтожили пять беспилотников над Курской областью и четыре — над Брянской областью.
За ночь 23 июня российские средства ПВО уничтожили над территорией Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей 23 беспилотника ВСУ.