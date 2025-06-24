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Собянин сообщил о нейтрализации еще одного БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 24 июня, сообщил о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны (МО РФ) сбили еще один вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 24 июня, сообщил о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны (МО РФ) сбили еще один вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Москве.

— ПВО Минобороны сбит еще один вражеский БПЛА, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного дрона.

Кроме того, МО РФ сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Курской и Брянской областей. Согласно сообщению ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 21:00 до 22:30 по московскому времени уничтожили пять беспилотников над Курской областью и четыре — над Брянской областью.

За ночь 23 июня российские средства ПВО уничтожили над территорией Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей 23 беспилотника ВСУ.

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