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Во «Внуково» и «Шереметьево» ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: во «Внуково» и «Шереметьево» ввели временные ограничения на полеты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО сбила два беспилотника.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: “Внуково” (код ИКАО: UUWW); “Шереметьево” (UUEE). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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