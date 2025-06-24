Во «Внуково» и «Шереметьево» ввели временные ограничения на полеты

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО сбила два беспилотника.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: “Внуково” (код ИКАО: UUWW); “Шереметьево” (UUEE). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал Кореняко в Telegram-канале.
Уточняется, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.