Во «Внуково» и «Шереметьево» ввели временные ограничения на полеты

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: “Внуково” (код ИКАО: UUWW); “Шереметьево” (UUEE). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал Кореняко в Telegram-канале.