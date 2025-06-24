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Временные ограничения ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево

В аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Внуково (код ИКАО: UUWW); Шереметьево (UUEE), — говорится в сообщении.

Аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы.

В пресс-службе подчеркнули, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.

Ранее в израильском министерстве туризма сообщили, что туристы в стране теперь могут воспользоваться рейсами для возвращения домой. Наряду с авиарейсом функционируют сухопутные маршруты через границы с Иорданией и Египтом.

Около двух тысяч российских туристов оказались заблокированы в ОАЭ вследствие закрытого воздушного пространства Ирана. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.