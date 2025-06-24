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Над Москвой сбит второй вражеский беспилотник за час

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 23 июня перехватили и уничтожили очередной вражеский беспилотник над территорией столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил о втором сбитом беспилотнике.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 23 июня перехватили и уничтожили очередной вражеский беспилотник над территорией столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбит еще один вражеский БПЛА», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Подробности пока не опубликованы.

Атаки беспилотников на Москву происходят не впервые. Ранее, в ночь на 6 июня, системы ПВО уже сбили шесть дронов на подлете к столице, а спустя короткое время были уничтожены еще три аппарата. После каждого инцидента специалисты экстренных служб оперативно работали на местах падения обломков.

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