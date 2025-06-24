Над Москвой сбит второй вражеский беспилотник за час

Атаки беспилотников на Москву происходят не впервые. Ранее, в ночь на 6 июня, системы ПВО уже сбили шесть дронов на подлете к столице, а спустя короткое время были уничтожены еще три аппарата. После каждого инцидента специалисты экстренных служб оперативно работали на местах падения обломков.