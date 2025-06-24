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В Красногорске прогремел взрыв, слышен звук БПЛА

В жилом комплексе в Красногорске вечером произошел пожар после взрыва. Незадолго до этого над районом был слышен характерный звук, похожий на пролетающий беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщают местные жители.

Пожар начался после падения БПЛА в Московской области.

В жилом комплексе в Красногорске вечером произошел пожар после взрыва. Незадолго до этого над районом был слышен характерный звук, похожий на пролетающий беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщают местные жители.

«Жители Красногорска сообщают о пожаре в ЖК после взрыва, перед этим местные слышали звук БПЛА. Официальной информации сейчас нет», — рассказали местные жители «Осторожно, новости».

Ранее российские военные перехватили два беспилотных летательных аппарата ВСУ, которые приближались к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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