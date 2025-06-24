В Красногорске прогремел взрыв, слышен звук БПЛА

Пожар начался после падения БПЛА в Московской области.
В жилом комплексе в Красногорске вечером произошел пожар после взрыва. Незадолго до этого над районом был слышен характерный звук, похожий на пролетающий беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщают местные жители.
«Жители Красногорска сообщают о пожаре в ЖК после взрыва, перед этим местные слышали звук БПЛА. Официальной информации сейчас нет», — рассказали местные жители «Осторожно, новости».
Ранее российские военные перехватили два беспилотных летательных аппарата ВСУ, которые приближались к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.