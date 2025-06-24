Из дома в Подмосковье, в который попал беспилотник, эвакуировано 30 детей

Из дома было эвакуировано 100 человек.
В Москве из жилого дома, в котором после падения обломков беспилотного летательного аппарата возник пожар, были эвакуированы 100 человек, включая 30 детей. Об этом сообщили жители.
«Из дома, где горит квартира после падения обломков БПЛА, эвакуированы 100 жителей, среди них 30 детей. Одна комната в квартире на 17-м этаже выгорела полностью. Площадь пожара составила 20 кв. м. Огонь на данный момент потушен», — пишет Baza.
Ранее в Красногорске вечером произошел пожар после взрыва. Незадолго до этого над районом был слышен характерный звук, похожий на пролетающий беспилотный летательный аппарат.