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Поздравления и обмен ударами: действительно ли Иран и Израиль помирились

Мирное соглашение между Израилем и Ираном вступит в силу в течение ближайших 12 часов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Он уточнил, что Иран первым начнет прекращение огня. Действительно ли Иран и Израиль прекратят обмен ударами и на Ближнем Востоке настанет мир — в материале URA.RU.

Иран лишился технической возможности создать ядерное оружие после ударов США.

Мирное соглашение между Израилем и Ираном вступит в силу в течение ближайших 12 часов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Он уточнил, что Иран первым начнет прекращение огня. Действительно ли Иран и Израиль прекратят обмен ударами и на Ближнем Востоке настанет мир — в материале URA.RU.

Продолжение ударов: израильские истребители атакуют Тегеран.

Обострение конфликта между Израилем и Ираном продолжается после серии взаимных атак. Израильские вооруженные силы нанесли авиационные удары по пригородам Тегерана. Местные СМИ сообщают, что в восточных районах иранской столицы зафиксированы многочисленные взрывы. Это произошло на фоне заявлений Трампа, касающихся перспектив установления мира.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил удары по важным израильским объектам, в том числе по электростанции в Хайфе. Израильская сторона в свою очередь атаковала элементы иранской ядерной инфраструктуры в районе Натанза. К противостоянию подключились Соединенные Штаты, которые также нанесли удары по целям на территории Ирана.

Израильские военные силы нанесли авиационные удары по ИрануФото: Создано в Midjourney © URA.RU.

В Иране опровергли слова Трампа.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПод ударом — Аль-Удейд: Иран атаковал крупнейшую американскую базу в Катаре.

Иран не получал предложений о прекращении огня и намерен продолжать противостояние до достижения долгосрочного мира. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова представителя иранских властей.

Чиновник подчеркнул, что любые заявления, исходящие от Израиля или США, в Тегеране расценивают как попытку ввести в заблуждение международное сообщество и оправдать возможные атаки на интересы Ирана. Отмечается, что страна сохраняет жесткую позицию в текущем конфликте.

В Иране опровергли заявления Дональда Трампа о миреФото: Роман Наумов © URA.RU.

Почему пошли на мирные переговоры — версия помощника Трампа.

Иран утратил возможность технически создать ядерное оружие в результате ударов, нанесенных Соединенными Штатами и Израилем. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, подчеркнув, что Штаты «уничтожили иранскую ядерную программу».

Ранее Вэнс заявил, что Вашингтон не заинтересован в военном противостоянии с Ираном и не рассматривает вариант ввода сухопутных войск. Представители американской администрации подчеркивали готовность к переговорам при условии, что Иран откажется от развития ядерной программы и прекратит атаки на американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

США не заинтересованы в наземной войне с ИраномФото: Official White House / Joyce N. Boghosian.

Иран все-таки согласился на прекращение огня.

Иран выразил согласие с установлением режима прекращения огня с Израилем при посредничестве Катара. Заявление Тегерана о поддержке перемирия прозвучало на фоне дипломатических усилий Катара и инициативы, предложенной Соединенными Штатами.

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