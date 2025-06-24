Поздравления и обмен ударами: действительно ли Иран и Израиль помирились

Мирное соглашение между Израилем и Ираном вступит в силу в течение ближайших 12 часов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Он уточнил, что Иран первым начнет прекращение огня. Действительно ли Иран и Израиль прекратят обмен ударами и на Ближнем Востоке настанет мир — в материале URA.RU.