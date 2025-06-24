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В Азии поддержали Иран

Пакистан осуждает военную агрессию в отношении Ирана, однако не ведет с ним никакого военного сотрудничества. Об этом заявил министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф.

Глава Минобороны Пакистана осудил агрессию против Ирана.

Пакистан осуждает военную агрессию в отношении Ирана, однако не ведет с ним никакого военного сотрудничества. Об этом заявил министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф.

«У нас нет никакого военного сотрудничества или совместных военных мероприятий с Ираном. Однако мы решительно осуждаем агрессию, совершенную против Ирана», — заявил Асиф, отвечая на вопрос РИА Новости о возможной поддержке Тегерана поставками техники или боеприпасов.

Ранее Израиль нанес ракетные удары по иранским ядерным объектам, что вызвало осуждение ряда стран, включая Россию, Китай, Японию и Турцию, а также призывы Ирана к мировому сообществу занять четкую позицию по этому вопросу. США, Франция и Германия поддержали действия Израиля, обвинив Тегеран в нарушении ядерных обязательств, тогда как Иран выразил недоверие к заявлениям Вашингтона о непричастности к атакам.