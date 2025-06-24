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Падение БПЛА и пожар: что известно об инциденте в Красногорске к этому часу. Карта, видео

В одном из жилых комплексов Красногорска Московской области произошел пожар. Жители района отмечают, что незадолго до инцидента в небе был слышен звук, напоминающий пролет беспилотного летательного аппарата. Что известно к этому часу, читайте в материале URA.RU.

Падение дрона стало причиной пожара в Подмосковье.

В одном из жилых комплексов Красногорска Московской области произошел пожар. Жители района отмечают, что незадолго до инцидента в небе был слышен звук, напоминающий пролет беспилотного летательного аппарата. Что известно к этому часу, читайте в материале URA.RU.

Что случилось.

Обломки сбитого дрона Вооруженных сил УкраиныФото: из социальных сетей.

В высотке в Красногорске начался пожар. Пламя охватило квартиру на 17 этаже. По сообщениям очевидцев, перед возгоранием они слышали характерный для дрона звук.

Последствия.

По данным Baza, из жилого дома, в одной из квартир которого после падения фрагментов беспилотного летательного аппарата возник пожар, были эвакуированы 100 человек, включая 30 детей. Полностью выгорела одна комната в квартире. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован.

Сбитые дроны.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные перехватили украинский беспилотник, двигавшийся на Москву. Чуть позже он заявил, что средства противовоздушной обороны сбили еще один вражеский беспилотник над территорией столицы.

Закрытие аэропортов.

Введены временные ограничения на взлет и посадку гражданских самолетов в аэропортах Внуково и Шереметьево в Москве. Об этом проинформировала Росавиация.

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