В подмосковном Красногорске произошел пожар в жилом доме

«О возгорании на улице Народного ополчения, дом 1, поступило сообщение в 02:00 по московскому времени. Площадь пожара составила 20 квадратных метров — горела комната в двухкомнатной квартире на 17-м этаже. Также зафиксированы частичные повреждения вентилируемого фасада и остекления балконов на 16-м и 17-м этажах в угловой части дома», — уточнили в ведомстве.