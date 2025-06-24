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В подмосковном Красногорске произошел пожар в жилом доме

В подмосковном Красногорске произошёл пожар в жилом доме, в результате которого частично разрушился фасад здания.

В подмосковном Красногорске произошёл пожар в жилом доме, в результате которого частично разрушился фасад здания. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

«О возгорании на улице Народного ополчения, дом 1, поступило сообщение в 02:00 по московскому времени. Площадь пожара составила 20 квадратных метров — горела комната в двухкомнатной квартире на 17-м этаже. Также зафиксированы частичные повреждения вентилируемого фасада и остекления балконов на 16-м и 17-м этажах в угловой части дома», — уточнили в ведомстве.

Ранее два беспилотника были сбиты до этого на подлете к Москве. В аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.