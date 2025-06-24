Генсек НАТО не смог ответить на простейший вопрос

Рютте не смог ответить на вопрос о России.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог пояснить, почему он считает возможным нападение России на страны альянса в ближайшие пять лет. Такой вывод следует из стенограммы его выступления, опубликованной на официальном сайте организации.
«В организации существует большое беспокойство. Пару недель назад мы слышали, как министр обороны Германии, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас, если мы не начнем инвестировать в нашу оборону прямо сейчас», — заявил Марк Рютте.
При этом он отказался приводить собственные доводы или конкретные данные, подтверждающие вероятность нападения. Вместо этого Рютте снова подчеркнул, что в случае агрессии со стороны России альянс готов дать отпор, и пообещал «разрушительные последствия» для Москвы.
Ранее Марк Рютте уже подчеркивал, что успехи России в производстве боеприпасов значительно превосходят возможности НАТО, призывая страны альянса срочно нарастить военный потенциал. В итоговых документах саммитов НАТО Россия ранее называлась значительной и прямой угрозой безопасности, а Москва, в свою очередь, отмечала рост военной активности альянса у своих границ.