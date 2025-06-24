В Приморье ищут утонувшую девочку в реке Уссури

23 июня в Лесозаводске в реке Уссури во время купания пропала 13-летняя девочка. На месте, где произошла трагедия, не установлено никаких предупреждающих и запрещающих знаков, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.