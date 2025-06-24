Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье ищут утонувшую девочку в реке Уссури

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Источник: Прокуратура Приморского края

23 июня в Лесозаводске в реке Уссури во время купания пропала 13-летняя девочка. На месте, где произошла трагедия, не установлено никаких предупреждающих и запрещающих знаков, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Волонтеры и специалисты начали поисковую операцию и просят всех особенно обращать внимание на акваторию, береговую линию Уссури и течение реки ниже Лесозаводска.

Надзорное ведомство проверит исполнение требований законодательства администрацией муниципального округа, а также работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Прокуратура настоятельно напоминает о необходимости проводить беседы с детьми о безопасности на воде.

Также хотим напомнить, что недавно нашли тела утонувших 14-летнего подростка на Чайке и 16-летнего школьника в реке Большая Уссурка.