В Красногорске БПЛА попал в жилой дом, загорелась квартира

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. БПЛА попал в жилой дом в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров, пострадал один человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения — загорелась квартира на 17-м этаже. Пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Все люди самостоятельно вышли из дома», — написал он в Telegram-канале.
Воробьев подчеркнул, что пострадал один человек — 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги, сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Также, по его словам, госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе — острая реакция на стресс.
«На месте находится глава муниципалитета — чтобы оказать оперативную помощь. Далее сделаем все необходимое для восстановления сгоревшей квартиры», — добавил Воробьев.
По его словам, ранее в регионе был сбит еще один БПЛА.
«Еще один беспилотник был ранее сегодня сбит над Волоколамским городским округом, в этом районе никто не пострадал», — отметил губернатор.