Третий беспилотник сбили силы ПВО в Подмосковье

Подобные попытки атак с использованием беспилотников на Москву фиксируются не впервые — ранее системы ПВО уже перехватывали дроны, направлявшиеся к столице. В одном из прошлых случаев беспилотник был уничтожен в Троицком административном округе, тогда обошлось без пострадавших и повреждений зданий.