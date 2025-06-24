Третий беспилотник сбили силы ПВО в Подмосковье

Собянин рассказал о сбитом БПЛА.
Российские военные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью средствами ПВО Министерства обороны России был сбит беспилотник, летевший в сторону Москвы», — говорится в сообщении мэра в официальном telegram-канале. По словам Собянина, на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб.
Подобные попытки атак с использованием беспилотников на Москву фиксируются не впервые — ранее системы ПВО уже перехватывали дроны, направлявшиеся к столице. В одном из прошлых случаев беспилотник был уничтожен в Троицком административном округе, тогда обошлось без пострадавших и повреждений зданий.