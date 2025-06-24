Рядом с военной базой у столицы Ирака прогремели взрывы

В окрестностях военной базы «Эт-Таджи» в Ираке прогремели взрывы. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
По предварительным данным, причиной взрывов могла стать атака БПЛА. К слову, сама база находится близ иракской столицы — города Багдада.
«По предварительным данным, взрывы, которые были слышны в окрестностях базы “Эт-Таджи” были результатом атаки, совершенной неизвестным беспилотником», — говорится в сообщении ливанского СМИ.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил израильским чиновникам комментировать заявления о прекращении огня с Ираном.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше