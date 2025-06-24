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Рядом с военной базой у столицы Ирака прогремели взрывы

В окрестностях военной базы «Эт-Таджи» в Ираке прогремели взрывы.

В окрестностях военной базы «Эт-Таджи» в Ираке прогремели взрывы. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По предварительным данным, причиной взрывов могла стать атака БПЛА. К слову, сама база находится близ иракской столицы — города Багдада.

«По предварительным данным, взрывы, которые были слышны в окрестностях базы “Эт-Таджи” были результатом атаки, совершенной неизвестным беспилотником», — говорится в сообщении ливанского СМИ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил израильским чиновникам комментировать заявления о прекращении огня с Ираном.

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