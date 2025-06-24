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В Красногорске пострадал человек в результате падения БПЛА

В Красногорске в результате падения БПЛА на жилой дом пострадал 34-летний мужчина, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, у мужчины диагностированы осколочные ранения руки и ноги.

Мужчина пострадав в результате атаки БПЛА в Подмосковье.

В Красногорске в результате падения БПЛА на жилой дом пострадал 34-летний мужчина, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, у мужчины диагностированы осколочные ранения руки и ноги.

«В Красногорске пострадал один человек — 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, жизни ничего не угрожает», — сообщил Андрей Воробьев в своем telegram-канале.

Ранее в Курске также пострадал человек в результате падения обломков беспилотника — 27-летнего мужчину с осколочными ранениями госпитализировали. Тогда были повреждены здание городской больницы и жилые дома, а система ПВО за вечер сбила не менее четырех дронов.

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