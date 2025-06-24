Беспилотник попал в жилой дом в Красногорске

Сегодня ночью в Красногорске на улице Народного ополчения беспилотник врезался в жилой дом, вызвав пожар в квартире на 17-м этаже. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, который охватил площадь около 20 квадратных метров, написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Из здания были эвакуированы примерно 100 человек, включая 30 детей. Все жильцы покинули дом самостоятельно.
В результате инцидента пострадали двое: 34-летний мужчина получил осколочные ранения руки и ноги и сейчас находится в больнице, угрозы его жизни нет. Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе — у неё диагностирована острая стрессовая реакция.
На месте происшествия присутствует глава муниципалитета, который координирует оказание необходимой помощи. В дальнейшем планируется проведение всех мероприятий по восстановлению повреждённой квартиры.
Ранее сегодня ещё два беспилотника были сбиты над Волоколамским и Можайским районами; в этих случаях пострадавших не было.