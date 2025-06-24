Беспилотник попал в жилой дом в Красногорске

В результате инцидента пострадали двое: 34-летний мужчина получил осколочные ранения руки и ноги и сейчас находится в больнице, угрозы его жизни нет. Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе — у неё диагностирована острая стрессовая реакция.