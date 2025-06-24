Губернатор Воробьев сообщил о пожаре в доме в Красногорске после атаки БПЛА

Украинский беспилотник попал в жилой дом в подмосковном Красногорске. В результате на 17-м этаже здания загорелась квартира. Пожар ликвидирован. Об этом оповестил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он сообщил о проведении эвакуации. Из дома выведено около 100 жильцов, в их числе 30 детей. По данным губернатора, в результате удара дрона пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения руки и ноги.
«На месте находится глава муниципалитета — чтобы оказать оперативную помощь. Далее сделаем все необходимое для восстановления сгоревшей квартиры. Еще один беспилотник был ранее сегодня сбит над Волоколамским городским округом, в этом районе никто не пострадал», — уведомил Андрей Воробьев.
О двух сбитых БПЛА оповестил также мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил о ликвидации дронов около 02:00.