Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беременную женщину госпитализировали в Московской области из-за падения БПЛА

Беременная женщина на 29-й неделе была госпитализирована в Красногорске из-за острой реакции на стресс после падения БПЛА на дом. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Беременную женщину госпитализировали в Подмосковье.

Беременная женщина на 29-й неделе была госпитализирована в Красногорске из-за острой реакции на стресс после падения БПЛА на дом. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПадение БПЛА и пожар: что известно об инциденте в Красногорске к этому часу. Карта, видео.

«Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», — написал Андрей Воробьев в своем официальном telegram-канале. Он добавил, что на месте находится глава Красногорска.

Ранее в Красногорске в результате падения БПЛА на жилой дом пострадал 34-летний мужчина. Он попал в больницу с осколочными ранениями руки и ноги.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше